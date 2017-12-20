Правительство Швейцарии разморозило счета экс-президента Египта- СМИ

20 декабря 2017 23:50 (UTC+04:00)

Правительство Швейцарии приняло решение разморозить находящиеся в банках страны счета бывшего президента Египта Хосни Мубарака и отдельных египетских чиновников, входивших в его ближайшее окружение до "революции" 2011 года и смещения экс-главы государства с его поста, передает ТАСС со ссылкой на газету Al Ahram, которая цитирует заявление швейцарского кабинета.

Федеральный совет [правительство Швейцарии] "разблокирует авуары египетских чиновников в размере 430 млн швейцарских франков, оставшиеся на счетах после событий 2011 года", говорится в заявлении кабинета. Указывается, что подобное решение принято "ввиду прекращения обязательств по сотрудничеству между органами прокуратуры двух стран".

Согласно заявлению правительства Швейцарии, "данное решение вступает в силу незамедлительно". Федеральный совет указал, что разблокированные египетские авуары остаются под контролем властей до окончательного вердикта швейцарского суда о законности получения этих средств их обладателями.

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