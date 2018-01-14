СМИ сообщили о химической атаке в Восточной Гуте

14 января 2018 01:12 (UTC+04:00)

Жители района Восточная Гута, расположенного недалеко от Дамаска, сообщают о распылении ядовитого газа в ходе атаки правительственных войск, передает ТАСС со ссылкой на "Би-Би-Си".

По словам очевидцев, многие почувствовали характерный запах после очередного авианалета. Врачи сообщают, что к ним за помощью обратилось не менее шести человек с признаками отравления ядовитым газом.

В 2013 года Сирия официально присоединилась к конвенции о запрещении химического оружия. Это произошло через два месяца после того, как в результате распыления 350 литров зарина погибло несколько сотен человек, в том числе множество детей. Сирийские власти и оппозиция обвинили в этом друг друга.

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