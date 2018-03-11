Египетская армия уничтожила 16 экстремистов на Синае

Военные Египта за последние четыре дня масштабной антитеррористической операции "Синай-2018" уничтожили 16 экстремистов, говорится в распространенном заявлении египетских ВС, передает РИА Новости.

Сообщается, что четверо особо опасных экстремистов ликвидированы в центральной части Синайского полуострова, еще 12 боевиков уничтожили в ходе боестолкновения в другой части Синая.

Операция на Синайском полуострове продолжается уже больше месяца. За время операции военные ликвидированы свыше ста экстремистов, уничтожены десятки убежищ боевиков, склады оружия и боеприпасов, транспортные средства террористов, изъяты сотни единиц оружия, взрывчатые вещества.



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