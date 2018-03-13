Cирийские войска обнаружили опасные химикаты на базе боевиков в Восточной Гуте - СМИ

13 марта 2018 18:42 (UTC+04:00)

Сирийские военнослужащие в ходе операции по зачистке населенного пункта Шейфуния в Восточной Гуте обнаружили на базе боевиков подпольный цех с опасными химическими материалами, которые использовались для производства отравляющих веществ, в том числе газа хлор, передает ТАСС со ссылкой агентство SANA.

По его информации, террористы "готовили по заказу своих зарубежных покровителей инсценировку с применением отравляющих веществ".

1 марта источник в командовании ВС республики уже предупреждал о том, что террористы из группировок Джебхат ан-Нусра", "Ахрар аш-Шам" и "Фейлак ар-Рахман" планируют применить в Восточной Гуте газ хлор. По данным источника, "боевикам поступило указание из-за рубежа применить боеприпасы с химическими веществами рядом с позициями сирийской армии, чтобы затем США, Великобритания и другие страны Запада возложили вину на Дамаск за использование химоружия против мирного населения".

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