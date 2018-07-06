ОЗХО: при химатаке в сирийском городе Дума использовался хлор

Специалисты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) обнаружили следы хлора в образцах, собранных в районе сирийского города Дума. Об этом, как передает ТАСС, говорится в распространенном в пятницу предварительном докладе Миссии по установлению фактов применения химоружия в Сирии (МУФС).

"Результаты [анализа] показали отсутствие следов нервно-паралитических веществ или продуктов их распада в образцах из окружающей среды или плазме крови, взятой у предполагаемых пострадавших, - говорится в документе. - Однако в образцах, собранных в двух местах, обнаружены хлоросодержащие органические вещества". В настоящее время группа экспертов "работает над установлением значимости этих результатов" и намерена представить окончательные результаты своей работы позднее.

Кроме того, МУФС подготовила доклад по двум случаям возможного применения химического оружия под городом Алеппо - в районе Аль-Хамадания 30 октября 2016 года и районе Карм ат-Тарраб 13 ноября 2016 года. "На основе полученной информации, интервью и лабораторных анализов МУФС не смогла установить, было ли использовано какое-либо химическое вещество в качестве химоружия в этих инцидентах", - отмечается в документе. По мнению специалистов, "пострадавшие люди в некоторых случаях могли подвергнуться воздействию какого-то нестойкого раздражающего вещества". Оба доклада распространены среди членов ОЗХО, а также направлены в СБ ООН.

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