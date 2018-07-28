В Хомс после освобождения вернулись более тысячи семей беженцев

Более 1,3 тысячи семей беженцев вернулись в сирийскую провинцию Хомс после ее освобождения от боевиков, сообщил журналистам губернатор провинции Таляль Аль Барази, передает РИА Новости.

"В результате процесса примирения мы смогли вывести из северных областей провинции Хомс боевиков и террористов. Параллельно готовимся к возвращению беженцев. В провинцию уже вернулись 1,3 тысячи семей", — сказал собеседник.

Он добавил, что в провинции ждут всех тех, кто был вынужден уехать во время войны. "Мы обещаем создать для бывших беженцев условия для нормальной жизни на родине. Сейчас совместно с нашими российскими друзьями мы налаживаем инфраструктуру", — заявил губернатор.

Практически завершено восстановление знаменитого старинного рынка Нур Аль-Кабир в столице провинции — городе Хомс. Рынок был частично разрушен во время освобождения города.

"Нур Аль-Кабир всегда был очень многолюдным, но во время войны этот район заняли боевики, которые обложили торговцев огромной данью, поэтому большинство лавок просто закрылись, так как люди не могли работать в таких условиях", — рассказал представитель министерства информации Сирии Хайят Авад.

"Я вернулся сразу, как только освободили этот район. Мой магазин был разрушен, но государство гарантировало, что город в безопасности, и я начал делать ремонт, а сейчас уже и торговать. Мы сейчас работаем не только на себя, но и на благо всей страны", — говорит хозяин одного из магазинов Низар Сьюфи.

Восстановил свою работу и один из старейших в городе магазин сладостей возрастом более 100 лет, который содержит династия Сельдини. Нынешний владелец магазина Абселям говорит, что торговлю из-за боевиков в городе пришлось остановить, но уже сейчас он вновь готов предложить шоколад всем желающим. "Хорошо бы все мои земляки, которые бежали от войны, вернулись обратно в Хомс — я рад буду всех видеть и угостить лучшим шоколадом и конфетами", — сказал он.

Продолжается также восстановление жилых кварталов Хомса. "Когда мы зашли на объект — разрушений было гораздо больше, на высоких этажах были позиции боевиков, и здесь находились снайперы. Армии приходилось их выбивать отсюда, и дом пострадал", — рассказывает рабочий Хусам Кассаб, который делает ремонт в местной многоэтажке.

Сейчас в доме, где он работает, уже восстановлена кирпичная кладка. "В квартирах нужно восстанавливать коммуникации и электропроводку. Материалы уже закуплены, наша бригада работает здесь, мы занимаемся кладкой кирпича и наружной отделкой, а наши коллеги работают в квартирах", — сказал рабочий.

До прихода боевиков в город его население составляло 123 тысячи человек, но затем многие вынуждены были уйти. Правительство Сирии при поддержке России прилагает усилия, чтобы беженцы, в том числе пребывавшие за границей, смогли вернуться. Для этого по инициативе Минобороны России был создан центр приема, распределения и размещения беженцев. Он занимается доставкой в страну гуманитарной помощи и помогает восстанавливать инфраструктуру и социальные службы.

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