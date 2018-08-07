Авиакомпания Saudi Arabian Airlines приостановит полеты в и из Торонто

Саудовская авиакомпания Saudi Arabian Airlines заявила о планах приостановить полеты в и из Торонто на фоне дипломатического кризиса, разгоревшегося между Эр-Риядом и Оттавой. Об этом, как передает ТАСС, говорится в заявлении компании, опубликованном в понедельник на ее официальной странице в Twitter.

"Объявляем о немедленной отмене бронирования на рейсы в Торонто и приостановке всех полетов в и из Торонто, начиная с 13 августа", - информировал саудовский авиаперевозчик.

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