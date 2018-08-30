Контингент ООН почти в полном составе вернулся на Голанские высоты

30 августа 2018 16:47 (UTC+04:00)

Контингент ООН почти в полном составе вернулся на Голанские высоты, заявил замглавы МИД России Михаил Богданов, сообщает РИА Новости.

Он напомнил, что была "достигнута очень конструктивная договоренность со всеми заинтересованными сторонами, в том числе с американцами, что на юге Сирии эти территории будут контролировать ВС Сирии, так и получилось".

"Это позволило силам ООН практически в полном составе вернуться (на Голанские высоты). Это был большой успех", — сказал Богданов.

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