Европейские страны потратили на беженцев из Сирии $140 млрд за три года

19 октября 2018 11:31 (UTC+04:00)

Затраты европейских стран на прием и размещение сирийских беженцев за три года составили более 140 миллиардов долларов. Об этом сообщается в статье начальника Национального центра управления обороной России, руководителя межведомственного координационного штаба по возвращению беженцев на территорию Сирии генерал-полковника Михаила Мизинцева, опубликованной в "Российской газете", передает в пятницу ТАСС.

"Масштабы финансовых затрат на реализацию миграционной политики довольно впечатляющие. Только за последние три года все европейские страны потратили на эти цели более 140 миллиарда долларов", - сообщил он.

По словам российского военачальника, с каждым годом эти показатели растут: в 2016 году было потрачено 43,2 миллиарда долларов, в 2017 году - 49,5, "а оценочно в 2018 году - 52,3 (миллиарда долларов)".

"В некоторых случаях имеют место факты целенаправленного провоцирования сирийских граждан отказаться от идеи возвращения на родину <...> Европейцы страдают от нашествия беженцев, криминализации и радикализации общества, а сирийцам внушают мысль о небезопасности возвращения на родину", - пишет Михаил Мизинцев.

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