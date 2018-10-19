Сирийские власти вернули девять тысяч похищенных исторических артефактов

19 октября 2018 14:44 (UTC+04:00)

Сирийским властям удалось вернуть порядка 9 тысяч похищенных исторических артефактов, при этом на оккупированных территориях САР ведутся незаконные археологические раскопки. Об этом заявил директор управления культурного наследия и музеев Сирии Махмуд Хаммуд, передает в пятницу РИА Новости.

"Порядка 9 тысяч похищенных исторических артефактов удалось вернуть в Сирии, еще более 100 возвращены из Ливана, в том числе каменные изваяния из Пальмиры и иконы из монастыря Маалюля", — заявил Хаммуд.

Хаммуд также рассказал о незаконно проводимых археологических раскопках в находящихся вне контроля сирийского правительства районах вокруг городов Манбидж, Ракка и к востоку от Евфрата.

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