В Сирии потратили более 100 млн долларов на восстановление инфраструктуры

Более 56 миллиардов сирийских фунтов (около 109 миллионов долларов США) выделено в Сирии в 2018 году для восстановления уничтоженной инфраструктуры, все средства освоены, сообщил руководитель межведомственного координационного штаба республики Мутез Каттан, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"В 2018 году для восстановления уничтоженной инфраструктуры выделено свыше 56 миллиардов сирийских фунтов. Средства эффективно освоены", - сказал Каттан на совместном расширенном заседании межведомственных координационных штабов России и Сирии по возвращению беженцев на территорию арабской республики.

По его словам, эти деньги использованы при постройке электросетей, водопроводов, канализаций, коммуникаций. Средства также освоены "при восстановлении школ, больниц, центров здоровья, хлебопекарен, мукомольных предприятий, зернохранилищ, правительственных зданий, дорог, тротуаров и уличного освещения", сказал Каттан. Он отметил, что правительство Сирии "проводит важную работу для облегчения возвращения сирийских беженцев, которые были вынуждены покинуть страну из-за боевых действий".

По словам Каттана, с целью обеспечения трудоустройства граждан как уже проживающих на территории республики, так и возвращающихся в страну, "сирийское правительство продолжает поддерживать благоприятные условия в городах, промышленных районах для привлечения местных и иностранных инвестиций".

В трёх промышленных центрах: Адре, Хассии и Шейх Наджаре - находится 2 122 промышленных предприятия, на которых уже налажено производство. Еще 3279 предприятий - на завершающем этапе строительства. В совокупности этими учреждениями будет обеспечено более 136 тысяч рабочих мест.