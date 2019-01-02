В Сирию за сутки вернулись более тысячи беженцев

Более тысячи человек вернулись в Сирию из-за рубежа за минувшие сутки, говорится в информационном бюллетене центра приема, распределения и размещения беженцев, опубликованном на сайте Минобороны РФ в среду, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 1009 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 432 человека (женщин – 130, детей – 220), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 577 человек (женщин – 173, детей – 294)", - говорится в документе.

Также сообщается, что в места постоянного проживания внутри страны в течение суток вернулись 30 человек.

Добавляется, что инженерные подразделения продолжают разминирование местности и объектов в Сирии, за сутки уничтожены восемь взрывоопасных предметов, в том числе одно самодельное взрывное устройство.

"Инженерные подразделения вооруженных сил Сирийской Арабской Республики за сутки выполняли задачи по разминированию местности и объектов в Шаукатлия, Эль-Османия, Уфания, Трунжа, Рафид, Ксейба (провинция Эль-Кунейтра), Айн-Зат, Телль-Биса (провинция Хомс), Эз-Зелаф (провинция Дамаск). Разминированы более 10 гектаров территории", - говорится в сообщении.

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