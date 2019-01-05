Ливан пытается убедить ЛАГ пригласить Сирию на саммит в Бейруте

5 января 2019 05:21 (UTC+04:00)

Ливанский министр иностранных дел Джебран Басиль уже несколько месяцев ведет переговоры с рядом арабских стран, убеждая их пригласить сирийские власти на экономический саммит Лиги арабских государств в Бейруте, намеченный на 20 января. Как передаёт Trend со ссылкой на РИА Новости так утверждает панарабская газета al-Sharq al-Awsat со ссылкой на дипломатические источники.

"Басиль несколько месяцев назад начал неафишируемые контакты с несколькими арабскими странами Персидского залива, такими, как Бахрейн и Кувейт, а также другими - Ираком, Палестиной, Тунисом, Иорданией, Египтом о возможности приглашения Сирии к участию в экономическом саммите в Бейруте... контакты свелись к тому, что было решено отложить принятие решений до марта, когда будет очередное заседание Лиги арабских государств", - заявили газете осведомленные арабские источники. По их словам, на это решение повлияли "события последних двух недель", какие именно - не уточняется.

Басиль обсуждал вопрос напрямую с главами МИД арабских стран, отмечает газета.

Газета поясняет, что Ливан не может единолично принять решение о приглашении Сирии на саммит в Бейруте, так как членство Дамаска в ЛАГ все еще заморожено, а ливанские власти подчиняются решениям организации. Ливанские диписточники заявили газете, что Басиль "не теряет надежды" на консенсус среди членов ЛАГ и успешное приглашение Сирии на саммит.

Ливанский телеканал al-Mayadeen ранее сообщил, что Саудовская Аравия, которая считается главным оппонентом сирийских властей в арабском мире, заявила, что не будет противодействовать возвращению Дамаска в лоно организации. Арабский парламент ранее также призвал совет ЛАГ вернуть Сирию в Лигу спустя семь лет после приостановки ее членства. В декабре ОАЭ открыли посольство в Дамаске спустя шесть лет перерыва, вслед за ними посольства могут вновь открыть Бахрейн и Кувейт. На этой неделе глава МИД Ирака Мухаммад Али аль-Хаким заявил, что страна поддерживает восстановление членства Сирии в Лиге арабских государств.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Путин и Нетаньяху обсудили координацию между вооруженными силами в Сирии
Израиль 4 января 19:28
Cирийская армия нанесла удары по базам террористов в провинциях Хама и Идлиб
Арабские страны 4 января 18:05
Путин и Нетаньяху обсудили обстановку в Сирии
Россия 4 января 16:14
Ирак поддержал идею вернуть Сирию в ЛАГ
Арабские страны 3 января 20:46
СМИ: Вооруженная оппозиция начала действия против "Джебхат ан-Нусры" на севере Сирии
Арабские страны 3 января 17:31
В Сирии восстановлено 30963 жилых домов
Арабские страны 3 января 13:28
Лента новостей
В США пять детей погибли по дороге в парк развлечений
США 05:52
Общий объем экспорта Сянгана по итогам 2018 года обещает вырасти на 9%
Китай 05:50
Трамп направил в Габон военнослужащих для обеспечения безопасности американцев в ДР Конго
США 05:45
В Синьцзяне бурно развивается зимний туризм
Китай 04:42
Госдеп не назвал точных сроков вывода войск США из Сирии
США 04:23
Кубок Азии по футболу во второй раз в истории пройдет в ОАЭ
Спорт 03:44
Турция просит США оказать ей значительную поддержку для борьбы с ИГ в Сирии
Турция 03:27
Болсонару опасается полной потери контроля над Embraer в результате сделки с Boeing
Другие страны 02:59
Руководители Генштаба РФ и Комитета начштабов США обсудили по телефону ситуацию в Сирии
Россия 02:14