Ливан пытается убедить ЛАГ пригласить Сирию на саммит в Бейруте

Ливанский министр иностранных дел Джебран Басиль уже несколько месяцев ведет переговоры с рядом арабских стран, убеждая их пригласить сирийские власти на экономический саммит Лиги арабских государств в Бейруте, намеченный на 20 января. Как передаёт Trend со ссылкой на РИА Новости так утверждает панарабская газета al-Sharq al-Awsat со ссылкой на дипломатические источники.

"Басиль несколько месяцев назад начал неафишируемые контакты с несколькими арабскими странами Персидского залива, такими, как Бахрейн и Кувейт, а также другими - Ираком, Палестиной, Тунисом, Иорданией, Египтом о возможности приглашения Сирии к участию в экономическом саммите в Бейруте... контакты свелись к тому, что было решено отложить принятие решений до марта, когда будет очередное заседание Лиги арабских государств", - заявили газете осведомленные арабские источники. По их словам, на это решение повлияли "события последних двух недель", какие именно - не уточняется.

Басиль обсуждал вопрос напрямую с главами МИД арабских стран, отмечает газета.

Газета поясняет, что Ливан не может единолично принять решение о приглашении Сирии на саммит в Бейруте, так как членство Дамаска в ЛАГ все еще заморожено, а ливанские власти подчиняются решениям организации. Ливанские диписточники заявили газете, что Басиль "не теряет надежды" на консенсус среди членов ЛАГ и успешное приглашение Сирии на саммит.

Ливанский телеканал al-Mayadeen ранее сообщил, что Саудовская Аравия, которая считается главным оппонентом сирийских властей в арабском мире, заявила, что не будет противодействовать возвращению Дамаска в лоно организации. Арабский парламент ранее также призвал совет ЛАГ вернуть Сирию в Лигу спустя семь лет после приостановки ее членства. В декабре ОАЭ открыли посольство в Дамаске спустя шесть лет перерыва, вслед за ними посольства могут вновь открыть Бахрейн и Кувейт. На этой неделе глава МИД Ирака Мухаммад Али аль-Хаким заявил, что страна поддерживает восстановление членства Сирии в Лиге арабских государств.

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