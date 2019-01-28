Аль-Фалех заявил, что Москва пообещала Эр-Рияду ускорить темпы сокращения добычи нефти

28 января 2019 23:23 (UTC+04:00)

Саудовская Аравия надеется, что Россия ускорит темпы сокращения добычи нефти в рамках решения ОПЕК+. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сказал в интервью CNBC министр энергетики королевства Халед аль-Фалех.

"Мы оба [и Россия, и Саудовская Аравия] привержены исполнению сделки ОПЕК+. Все показатели исполнения на данный момент хорошие. Российская сторона пообещала мне, что ускорит темп", - сказал он в интервью телеканалу.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В АМИ Trend пройдет видеомост "Россия-Азербайджан: повестка на 2019 год"
Общество 28 января 17:33
МВД России сообщило о готовящейся боевиками ИГ провокации у границ Таджикистана
Россия 28 января 17:33
В 2019 году в России планируют собрать 108-110 млн тонн зерновых
Россия 28 января 16:40
Reuters: Саудовские власти выделят $27 млрд на развитие промышленности королевства
Арабские страны 28 января 13:44
Европа примет участие в российских проектах исследования Луны
Европа 28 января 12:02
Россия выполнила план по экспорту оружия на 2018 год
Россия 28 января 11:58
Лента новостей
Мать шехида: Мы ощущаем на себе заботу, которую оказывает Президент Ильхам Алиев о семьях шехидов, и гордимся этим
Общество 00:56
Президент Ильхам Алиев: Если бы в то время Гейдар Алиев был руководителем Азербайджана, то наши земли никогда не оказались под оккупацией
Политика 00:00
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан смог добиться максимального результата в дипломатической плоскости по урегулированию нагорно-карабахского конфликта
Политика 28 января 23:52
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан хочет добиться экономического развития для того, чтобы масштабнее решать социальные вопросы
Политика 28 января 23:35
Первый вице-президент Ирана пообещал помощь в восстановлении Сирии
Политика 28 января 23:33
Президент Ильхам Алиев: Как Президент, я всегда старался достойно служить своему народу, придавать импульс всестороннему развитию Азербайджана
Политика 28 января 23:22
Британский парламент повторно проголосует по сделке о Brexit 13 февраля
Европа 28 января 22:59
Президент Ильхам Алиев: Для мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта необходимы и политическая, и экономическая, и военная мощь
Политика 28 января 22:48
Определились соперники Азербайджана по полуфиналу "Евровидения 2019" (ФОТО)
Культура 28 января 22:43