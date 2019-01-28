Аль-Фалех заявил, что Москва пообещала Эр-Рияду ускорить темпы сокращения добычи нефти

Саудовская Аравия надеется, что Россия ускорит темпы сокращения добычи нефти в рамках решения ОПЕК+. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сказал в интервью CNBC министр энергетики королевства Халед аль-Фалех.

"Мы оба [и Россия, и Саудовская Аравия] привержены исполнению сделки ОПЕК+. Все показатели исполнения на данный момент хорошие. Российская сторона пообещала мне, что ускорит темп", - сказал он в интервью телеканалу.

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