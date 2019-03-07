Оппозиция Алжира потребовала отставки президента

7 марта 2019 19:39 (UTC+04:00)

Оппозиционные силы Алжира потребовали в четверг отставки президента Абдельазиза Бутефлики, роспуска правительства и объявления в стране переходного периода. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на заявление оппозиции. Представители различных политических сил страны провели расширенную встречу для обсуждения кризиса, спровоцированного выдвижением 82-летнего президента на пятый срок, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ранее Конституционный совет Алжира отказался принять к рассмотрению протест группы адвокатов, пытавшихся оспорить законность выдвижения действующего президента на новый срок.

В знак протеста у здания совета собрались около тысячи представителей Гильдии адвокатов страны. "Нет пятому мандату! Народ хочет свергнуть режим! Республика - не королевство", - скандируют одетые в мантии юристы.

3 марта Конституционный совет принял документы Бутефлики для регистрации его кандидатом на президентских выборах, запланированных на 18 апреля. Необходимый пакет вместе с заявлением и справкой о состоянии здоровья представил глава предвыборного штаба президента Абдельгани Заалян. Однако по законам выдвиженец должен лично предоставлять все документы. Кроме того, накануне Национальный совет профессионального объединения врачей Алжира предупредил о недопустимости фальсификации медицинских справок, которые претенденты на высший государственный пост в стране предоставляют в Конституционный совет.

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