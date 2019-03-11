Президент Алжира вернулся на родину после двух недель пребывания в Швейцарии

Алжирский президент 82-летний Абдельазиз Бутефлика вернулся в воскресенье на родину после двух недель пребывания в Швейцарии, где он находился для прохождения регулярного медицинского обследования. Как передаёт Trend со ссылкой на ТАСС об этом сообщил информационный портал Alg24.

Самолет главы государства приземлился на военном аэродроме Буфарик, который расположен в провинции Блида.

Бутефлика отсутствовал в Алжире с 24 февраля. Все это время в стране регулярно проходили многотысячные манифестации протеста, участники которых требовали от Бутефлики не выдвигаться на пятый срок на предстоящих в апреле выборах главы государства.

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