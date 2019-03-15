В городах Алжира проходят акции протеста против решения президента отсрочить выборы

Массовые манифестации проходят в городах Алжира - их участники выражают протест против объявленного в минувший понедельник решения президента Абдельазиза Бутефлики перенести выборы главы государства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как сообщают информационные порталы TSA и Alg24, в столице многотысячные толпы заполнили центральные районы, где с 22 февраля не раз организовывались митинги против деятельности главы государства, правительства и правящей партии "Фронт национального освобождения" - на площадях Мориса Одэна и 1 Мая, перед Главным почтамтом, на улице Дидуша Мурада и бульваре Мухаммеда V.

На массовые акции 15 марта - четвертую пятницу подряд - многие горожане приходят завернутыми в национальный флаг, скандируют патриотические лозунги, поют песни о любви к родине. Среди манифестантов много молодежи, в том числе учащихся вузов и лицеев. К ним примкнули университетские преподаватели, адвокаты, активисты профсоюзных объединений, некоторые группы сотрудников крупнейшей энергетической компании Алжира Sonatrach.

На массовые акции 15 марта - четвертую пятницу подряд - многие горожане приходят завернутыми в национальный флаг, скандируют патриотические лозунги, поют песни о любви к родине. Среди манифестантов много молодежи, в том числе учащихся вузов и лицеев. К ним примкнули университетские преподаватели, адвокаты, активисты профсоюзных объединений, некоторые группы сотрудников крупнейшей энергетической компании Алжира Sonatrach.

Если в минувшие недели люди протестовали против желания действующего 82-летнего президента идти на выборы и получить пятый мандат, то теперь они обвиняют власть в намерении обмануть народ и продлить срок пребывания Бутефлики на неопределенный срок. "Мы хотели выборы без Бутефлики, а получили Бутефлику без выборов", - с пишут в социальных сетях.

По информации TSA, для участия в манифестациях в столицу из провинций на автобусах приезжают сторонники оппозиции и гражданские активисты. К месту проведения акций стянуты усиленные подразделения силовых структур, с помощью спецтехники тщательно охраняется президентский дворец "Эль Мурадия", здания правительства, Конституционного совета и других государственных учреждений. В небе над столицей барражируют полицейские вертолеты.

"Ты продлил свой мандат, мы продолжаем нашу борьбу! Бунтовать - значит жить! Улицу не заткнуть! Бутефлика, уходи! Бедуи [новый премьер-министр Алжира, ранее возглавлявший МВД - прим.ТАСС], уходи! Борьба продолжится, пока не падет режим!", - скандируют манифестанты, число которых с каждым часом увеличивается.

Массовые протестные акции идут и в других городах Алжира - Аннабе, Беджае, Буире, Мсиле, Тизи-Узу, Тлемсене. Их участники обвиняют правительство в ухудшении социально- экономической ситуации в стране, деградации системы образования и здравоохранения. Как отмечает Alg24 со ссылкой на собственные источники, манифестации пока проходят в мирном русле, стычек с полицией и актов вандализма не зафиксировано.

11 марта Бутефлика в послании к нации объявил об отказе баллотироваться на пятый президентский срок, отсрочке выборов, перестановках в правительстве и запуске общенациональной конференции, которая призвана разработать новый проект конституции страны.

Дата выборов нового главы государства, отмечал он, будет определена уже после проведения реформ и принятия на референдуме нового Основного закона страны. В среду оппозиция отвергла диалог с властями, а также отказалась участвовать в общенациональной конференции.

По мнению организаторов манифестаций, 15 марта станет решающим днем для оппозиции и разрастающегося движения народного протеста, которые должна донести до власти "категорическое неприятие плана Бутефлики, реализующегося в интересах окружения президента и бенефициаров нынешней политической системы Алжира, построенной на коррупции и кумовстве".

Как считает председатель влиятельной молодежной ассоциации "Радж" Абдельваххаб Ферсауи, "алжирцы выходят на улицы, чтобы сказать свое решительное "нет!" предложениям правящей верхушки, которая прежде всегда отвергала требования народа". Аналитик популярного издания Al-Watan Амина Семмар со своей стороны полагает, что "власть с опасением и страхом относится к студентам, которые являются основой и движущей силой протестных маршей". "Молодежь, в частности, учащиеся вузов, обладают большей силой воздействия на ситуацию, чем остальная часть населения, поскольку они представляют собой будущее поколение, отвергающее навязанные решения и желающее самому выбирать демократическим путем собственных руководителей и лидеров", - рассуждает она.

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