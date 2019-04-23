Эмиссары США и ООН по Сирии обсудят в Женеве усилия по урегулированию конфликт

23 апреля 2019 19:47 (UTC+04:00)

Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри и спецпосланник генсекретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен обсудят 24 апреля в Женеве урегулирование конфликта в этой арабской стране. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении Госдепартамента, передает Trend со ссылкой на ТАСС. "Джеффри отправится в Женеву [Швейцария] 24 апреля. Он встретится с Педерсеном, чтобы обсудить конфликт в Сирии и продолжающуюся поддержку США процесса под эгидой ООН в Женеве и резолюции Совета Безопасности ООН 2254, - говорится в документе. - Он также обсудит прогресс в усилиях Педерсена, направленных на активизацию политического процесса, необходимость осуществления конституционной реформы и проведение свободных и справедливых выборов, а также на укрепление позиции Женевы в качестве места для поиска постоянного политического решения сирийского конфликта".

На прошлой неделе министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия призывает ООН не идти на поводу у недоброжелателей астанинского процесса по Сирии. Он подчеркнул, что астанинский процесс - "единственный работоспособный механизм, который позволил продвинуться так далеко в сирийском урегулировании". 25-26 апреля в Нур-Султане пройдет встреча высокого уровня в астанинском формате (Россия, Иран и Турция).

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