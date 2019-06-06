Боевики обстреляли населенные пункты в провинции Латакия

6 июня 2019 23:35 (UTC+04:00)

Боевики в течение суток обстреляли семь населенных пунктов в Сирии. Об этом сообщил в четверг журналистам руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Виктор Купчишин, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В течение суток в Идлибской зоне деэскалации боевики совершили обстрелы населенных пунктов Руйесет-Эскандер, Эль-Арейм, Сафсафа, Икко, Кинсибба, Нахшебба и Джубб-эз-Зарур провинции Латакия", - сказал он.

В Минобороны также призвали командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от провокаций и встать на путь мирного урегулирования.

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