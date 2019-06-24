Парламент Ирака утвердил министров внутренних дел, обороны и юстиции

Парламент Ирака утвердил в понедельник министров внутренних дел, обороны и юстиции кабинета премьер-министра Аделя Абд аль-Махди, сообщил РИА Новости источник в парламенте, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

"Иракский парламент одобрил (кандидатуру - ред.) Ясина аль-Ясри в качестве министра внутренних дел, Наджаха аш-Шамри – министра обороны и Фарука Ямина аш-Шауани - министра юстиции", - сообщил источник.

В то же время источник добавил, что иракский парламент отказался утверждать Сафана Хусейна аль-Хамдани на пост министра образования.

Парламент Ирака в октябре утвердил 14 министров нового правительства, дав возможность начать работать кабмину во главе с Аделем Абдель Махди. Однако ряд членов правительства, в том числе предложенные им кандидатуры на посты глав МВД и Минобороны, так и остались без утверждения, из-за чего сам премьер временно занимает эти должности. Парламент был избран в Ираке в результате всеобщих выборов в мае 2018 года.

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