В МИД Йемена назвали события в Адене переворотом

10 августа 2019 18:32 (UTC+04:00)

Замглавы МИД Йемена Мухаммад аль-Хадрами назвал переворотом действия сепаратистов из Переходного совета Южного Йемена (ЮПС) в городе Аден, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"События во временной столице Адене, устроенные ЮПС, являются переворотом законных институтов государства. Эти институты поддерживают легитимность с целью ее восстановления после переворота, устроенного хуситами в 2014 году. Легитимность без легитимности невозможна", - цитируется заявление аль-Хадрами в Twitter МИД Йемена.

Ранее в субботу министр обороны Йемена и глава генштаба заявили, что армия выступает на стороне президента Абд Раббо Мансура Хади.

Официальный представитель ЮПС Низар Хайсам сообщил РИА Новости, что Совет полностью контролирует город Аден и "практически все" госинституты в нем. Он отметил, что Совет поддерживает президента Хади.

Хайсам исключил возможность переговоров при чьем-либо посредничестве с целью прекращения боестолкновений у президентского дворца.

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