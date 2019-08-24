Почти 1400 беженцев вернулись в Сирию за сутки

24 августа 2019 11:53 (UTC+04:00)

Почти 1,4 тысячи сирийских беженцев вернулись в Сирию из Иордании и Ливана за минувшие сутки, говорится в информационном бюллетене российского центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 1 398 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 449 человек (женщин – 135, детей – 229), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 949 человек (женщин – 285, детей – 484)", - говорится в сообщении.

Всего с 18 июля 2018 года с территорий иностранных государств в Сирию вернулись 368 тысяч 498 беженцев: более 116 тысяч из Ливана и более 251 тысячи из Иордании. По данным центра, инженерные подразделения Сирии за сутки разминировали 2,2 гектара территории. Кроме того, специалисты уничтожили 31 взрывоопасный предмет.

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