Ливан не располагает данными о том, что иранский танкер двигается к его берегам

30 августа 2019 16:34 (UTC+04:00)

Правительство Ливана не располагает информацией о том, что иранский танкер Adrian Darya 1 направляется к его берегам. Об этом, как передала телестанция Sky News Arabia, сообщил в пятницу представитель Министерства финансов республики, которому подчиняется портовая таможенная служба. "Ливанские власти не получали никаких уведомлений на этот счет", - заявил он, передает Trend cо ссылкой на ТАСС.

По словам чиновника, компетентные органы проводят сейчас проверку сведений, поступивших от главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу, который ранее заявил в Осло, что танкер иранский нефтяной танкер направляется в Ливан, а не в турецкие порты.

В свою очередь, министр энергетики и водных ресурсов Ливана Неда аль-Бустани заявила, что ливанская сторона не получала запроса от какого-либо иностранного танкера на заход в морские порты Бейрута или Триполи для разгрузки. "Минэнерго не покупает сырой нефти за рубежом, поскольку у Ливан нет нефтеперерабатывающих заводов", - сказала она.

Ранее онлайн-трекер судов Shiptracker.live указал в качестве порта назначения судна турецкий порт Искендерун. До 29 августа танкер двигался на восток в водах Средиземного моря со стороны турецкого побережья. В четверг днем судно, находясь в международных водах между Турцией и Кипром, развернулось на запад и, пройдя около 200 км, пошло в южном направлении и начало поворачивать на юго-восток.

По данным газеты Daily Star, наиболее вероятным конечным пунктом в маршруте иранского танкера является сирийский порт Банияс, который расположен в 200 км от Искендеруна. В этом городе находится нефтеперерабатывающий завод.

4 июля власти Гибралтара задержали иранский танкер Grace 1, следовавший под флагом Панамы, по подозрению в том, что он доставлял иранскую нефть в Сирию в нарушение режима санкций. Иран неоднократно выступал против задержания и называл его актом пиратства. 15 августа Гибралтар освободил иранское судно, и танкер покинул воды пролива. В Организации портов и судоходства Ирана сообщили, что танкер сменил название с Grace 1 на Adrian Darya 1 и направится в один из средиземноморских портов.

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