Генсек ЛАГ обсудил с сирийской оппозицией работу конституционного комитета

Генсек Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абуль Гейт встретился в среду с делегацией оппозиционного Сирийского комитета по переговорам (СКП) во главе с Насером аль-Харири, в ходе встречи обсуждался вопрос функционирования сформованного на этой неделе конституционного комитета, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Как говорится в сообщении ЛАГ, встреча прошла в Нью-Йорке, где Абуль Гейт принимает участие в работе Генеральной Ассамблеи ООН.

"Генсек ЛАГ заслушал доклад главы СКП о предстоящих действиях конституционного комитета, который должен приступить к работе в октябре", - отмечается в сообщении. При этом глава панарабской организации выразил "осторожный оптимизм" по поводу работы комитета, и призвал все стороны к ответственности в работе на этом направлении.

"Генсек также высоко оценил готовность оппозиционного СКП содействовать работе конституционного комитета и выразил надежду, что правительство Сирии также проявит открытость и готовность к такой работе", - говорится в заявлении.

Генсек ООН Антониу Гутерреш объявил в понедельник об окончательном формировании конституционного комитета и сообщил, что он соберется в ближайшие недели. Гутерреш отметил, что верит в то, что создание комиссии может и должно стать началом политического выхода из конфликта в сторону решения, которое ответит на легитимные желания всех сирийцев.

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