Береговая охрана Ливии спасла 200 мигрантов в Средиземном море

1 ноября 2019 06:47 (UTC+04:00)

Береговая охрана Ливии в четверг спасла 200 нелегальных мигрантов, в том числе женщин и детей, близ западного берега страны, передает агентство Синьхуа со ссылкой на представителя ливийского ВМФ, подконтрольного правительству национального согласия в Триполи, Айюба Касема, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Мы получили сигнал бедствия с лодок мигрантов и отправили поисково-спасательное судно. Были спасены в общей сложности 200 нелегальных мигрантов, в числе которых семь женщин и трое детей, которые находились на двух деревянных лодках", - заявил агентству Касем.

По его словам, среди спасенных были африканцы, арабы и выходцы из стран Азии. Их доставили в специальный центр по приему мигрантов в Триполи.

После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство и превратилась в перевалочный пункт для нелегальных мигрантов, стремящихся попасть в Европу. Незаконные вооруженные группировки, действующие на территории Ливии, контролируют нелегальный бизнес по отправке мигрантов в Европу.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Турции задержаны 35 нелегальных мигрантов
Турция 02:00
Глава МИД Германии прибыл с необъявленным визитом в Ливию
Европа 27 октября 16:14
Премьер-министр Ливии Фаиз Сарадж прибыл с визитом в Азербайджан
Политика 24 октября 21:51
В Турции задержаны около 140 нелегальных мигрантов
Турция 24 октября 02:02
ВВС армии Хафтара нанесли удары по складам оружия в аэропорту Триполи
Арабские страны 22 октября 22:43
В Турции задержаны 170 нелегальных мигрантов
Турция 21 октября 02:21
Лента новостей
Россия привезла на север Сирии дополнительных военных и технику
Россия 06:11
Генри Кавилл выложил официальный трейлер "Ведьмака"
В мире 05:50
На севере Филиппин 19 человек погибли при падении грузовика в овраг
Другие страны 05:20
В Перу два человека погибли, 30 ранены в ДТП с автобусом
В мире 04:49
США приостанавливают выделение $105 млн в качестве военной помощи Ливану
США 04:32
Сирийский Конституционный комитет начал работу с политической дискуссии
В мире 03:59
Власти Багамских островов понизят налоги в пострадавших от урагана "Дориан" районах
Другие страны 03:41
США ввели новые санкции против Ирана
Иран 03:10
Трамп выдвинул кандидата на пост первого замгоссекретаря США
США 02:48