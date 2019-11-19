Эмир Кувейта пообещал бороться с коррупцией

19 ноября 2019 02:35 (UTC+04:00)

Эмир Кувейта Сабах Аль Ахмед Аль Джабер Ас Сабах выступил со специальным посланием к подданным эмирата, в котором пообещал бороться с коррупцией на всех уровнях после отставки правительства и отказа премьера повторно занять свой пост из-за коррупционного скандала, связанного с пропажей денег из госфонда военной помощи, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ранее кувейтское информационное агентство KUNA сообщило, что эмир Кувейта вновь предложил Джаберу Мубараку Ас Сабаху, подавшему в отставку с поста премьера на прошлой неделе, занять эту должность и сформировать кабинет министров, но последний отказался от этого, поблагодарив за доверие. Он находился на посту премьера восемь лет. При этом старший сын эмира Нассер Сабах Аль Ахмед Ас Сабах заявил, что главной причиной отставки кабинета министров является попытка избежать вопросов о выводе денег из военного фонда.

"Мы подтверждаем нашу заинтересованность в сбережении государственных средств и наше обязательство защищать их неприкосновенность. Мы также подтверждаем, что никто, независимо от его статуса или должности, не сможет избежать наказания за преступления, связанные с покушением на сохранность госсредств. Нет защиты для коррупционеров, и этот вопрос будет поставлен под мой личный контроль", - заявил эмир, чье выступление транслировало кувейтское гостелевидение.

Он отметил, что Кувейт - правовое государство, где есть конституция, законы и институты, которые гарантируют каждому право обращаться к судебной власти перед лицом подозрений в коррупции или злоупотреблении государственными средствами, но до осуждения судом нельзя предъявлять обвинения кому-либо.

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