В Ливане из-за забастовки владельцев закрылись почти все АЗС

29 ноября 2019 23:41 (UTC+04:00)

Почти все заправки в Ливане не обслуживают автовладельцев уже около суток после объявленной владельцами АЗС забастовки, передает корреспондент РИА Новости, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Практически все АЗС в Бейруте, в других городах и на трассах закрыты, на некоторых висят таблички с надписью "Забастовка в связи с финансовым кризисом". Многие дороги к вечеру пятницы в ливанской столице опустели.

Активисты народных движений проводят стихийные митинги в центре Бейрута, ограничивают движение транспорта, поднимают пустые канистры и призывают автовладельцев к ним присоединиться и оставлять машины на дороге. Большинство водителей в знак приветствия сигналят, проезжая мимо митингующих. Некоторые автолюбители останавливаются и присоединяются к акции.

Немногочисленные группы полицейских наблюдают за происходящим со стороны и не предпринимают никаких действий против активистов.

Ближе к вечеру группы митингующих также вновь вышли на трассы и городские улицы с целью блокировать транспортное движение в Бейруте, Триполи и других городах, включая поселения Маснаа, где расположен главный пограничный с Сирией КПП.

Однако блокировать на длительное время дороги активистам не удается, армия предпринимает все необходимые действия для ликвидации стихийных баррикад.

Со второй половины сентября владельцы АЗС устраивали несколько забастовок, однако они продолжались меньше суток, а иногда всего несколько часов. Представителям топливных компаний удавалось разрешать спорные вопросы на совещаниях с бывшим премьер-министром страны Саадом Харири, и работа возвращалась в штатный режим.

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