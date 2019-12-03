В Сирии ликвидировали командира "Джебхат ан-Нусры"

3 декабря 2019 23:34 (UTC+04:00)

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) международной коалиции ликвидировал командира террористической группировки "Хайат Тахрир аш-Шам" в сирийской провинции Идлиб, передает во вторник Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Командир "Хайат Тахрир аш-Шам"* Абу Ахмад аль-Мухаджир ликвидирован в результате авиаудара БПЛА международной коалиции в городе Атме на северо-востоке Идлиба", - передает радиостанция Sham FM. "Хайат Тахрир аш-Шам" ранее называлась "Джебхат ан-Нусра".
Отмечается, что ликвидированный боевик также тренировал боевиков террористической группировки "Асаиб Хамра".

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "ИГ" в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Двое турецких военных погибли в ходе антитеррористической операции
Турция 3 декабря 03:19
США высоко оценили работу ОЗХО в Сирии
Арабские страны 2 декабря 04:28
Российские военные провели патрулирование в сирийских провинциях Ракка и Алеппо
Россия 2 декабря 00:32
Сирийские ПВО отразили атаку беспилотников в районе аэропорта Хамы
Арабские страны 1 декабря 23:34
Сирия обвинила США во вмешательстве в деятельность Конституционного комитета
Арабские страны 1 декабря 14:41
Армия Сирии отбила атаку террористов на востоке Идлиба
Арабские страны 30 ноября 04:14
Лента новостей
Сенатор от Калифорнии Камала Харрис вышла из предвыборной гонки
США 00:39
США должны ООН $491 миллион, заявил представитель генсека
Европа 00:22
Министр инфраструктуры Грузии о Консорциуме развития Анаклии
Транспорт 00:07
В Азербайджане 325 ученых в возрасте до 30 лет (Эксклюзив)
Общество 3 декабря 23:51
NNF открылся демонстрацией фильмов азербайджанских кинематографистов
Израиль 3 декабря 23:14
Более 50 тысяч фанатов хотят, чтобы Дэнни Де Вито сыграл Росомаху
США 3 декабря 23:08
В Лондоне началась акция протеста против действий НАТО и Трампа
Европа 3 декабря 22:53
Меркель заявила об оптимистичном настрое, несмотря на разногласия в НАТО
Европа 3 декабря 22:31
Пять ракет упали на территории военной базы в Ираке
Арабские страны 3 декабря 22:16