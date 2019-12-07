Силы ПНС Ливии заявили, что сбили истребитель армии Хафтара

7 декабря 2019 21:55 (UTC+04:00)

Формирования Правительства национального согласия (ПНС) Ливии премьера Фаиза Сараджа утверждают, что им удалось сбить в субботу боевой самолет ВВС Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара. Об этом передает телеканал Al Jazeera.

По его данным, истребитель МиГ-23 был сбит неподалеку от военной базы Ярмук в районе Каср Бен-Гашир в 10 км к югу от Триполи. О судьбе пилота ничего не сообщается. В ЛНА пока не комментируют эти заявления.

В настоящее время в Ливии параллельно существуют два правительства: международно признанный кабмин Сараджа и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с избранным парламентом и поддерживаемый силами Хафтара.

4 апреля командующий ЛНА объявил о начале операции в Триполи с целью ликвидации окопавшихся там террористических группировок. В ответ на это лояльные главе ПНС военизированные формирования запустили кампанию "Вулкан гнева". Продолжающееся до сих пор противостояние привело к гибели сотен людей и разрушению важных инфраструктурных объектов, тысячи человек были вынуждены покинуть свои дома.

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