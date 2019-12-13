Триполи приведен в повышенную боеготовность после наступления Хафтара

13 декабря 2019 03:45 (UTC+04:00)

Войска триполийского Правительства национального единства в Ливии приведены в состояние повышенной боеготовности в связи с угрозой маршала Халифы Хафтара начать решающее сражение за западную столицу, заявил министр внутренних дел ПНС Фатхи Башага, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщил ранее телеканал Al-Arabiya, командующий Ливийской национальной армией Хафтар объявил о начале решающего сражения и продвижения в центр Триполи для его освобождения.
"Триполи в состоянии повышенной боеготовности, чтобы отразить любую новую атаку боевиков Хафтара", - процитировала ливийская газета Libya Observer заявление главы МВД.

При этом он упрекнул маршала в использовании пропаганды для "объявления о фейковых победах" и напомнил, что это уже четвертый по счету объявленный Хафтаром "час икс" с начала его наступления на Триполи 4 апреля.

После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части действуют независимо от Триполи и сотрудничают с армией Хафтаром, который с апреля не прекращает попыток захватить Триполи.

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