На юге Йемена неизвестный расстрелял людей в мечети

Пять человек погибли и 11 пострадали во вторник в результате расстрела неизвестным молящихся в мечети Люрд в провинции Абьян на юге Йемена, сообщил телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на местные источники, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Пять человек были убиты и получили ранения 11 человек, несколько человек тяжело ранены, когда неизвестный открыли огонь по молящимся одной из мечетей в районе Люрд в провинции Абьян во время дневной молитвы", - отметили источники телеканала. Телеканал указал, что среди убитых - имам мечети и отец убийцы. Источники телеканала предположили, что преступник был психически невменяемым.

После расстрела верующих он воспользовался паникой и убежал.

Во вторник в Абьяне силы сепаратистского Переходного совета Южного Йемена начали отступление с захваченных ими позиций у армии Йемена после договора под контролем саудовских военных.

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