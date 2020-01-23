Аэропорт Митига в Триполи приостановил работу

Международный аэропорт Митига в Триполи приостанавливает с четверга работу до последующего уведомления. Об этом говорится в сообщении Управления единственной действующей в Триполи гражданской воздушной гавани, размещенном в среду вечером на ее странице в Facebook, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Сообщаем о том, что аэропорт Митига останавливает воздушное сообщение до последующего уведомления, а все рейсы переводятся в аэропорт Мисураты, начиная с четверга, 23 января", - отмечается в коммюнике. Что стало причиной такого шага, администрация аэрогавани не уточнила. Накануне днем она уже временно прекращала работу после ракетного обстрела, ответственность за который представители заседающего в Триполи Правительства национального согласия (ПНС) возложили на Ливийскую национальную армию (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара.

Между тем в среду вечером официальный представитель ВС генерал Ахмед аль-Мисмари официально объявил о том, что армия приступает к практической реализации плана по введению бесполетной зоны над столицей. Указав, что в нее попала и Митига, он пригрозил уничтожением всем самолетам-нарушителям - как военным, так и гражданским, "независимо от их принадлежности и владельцев".

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