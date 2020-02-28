Саудовская Аравия приостановила выдачу турвиз гражданам семи стран

Арабские страны 28 февраля 2020 04:58 (UTC+04:00)
Саудовская Аравия приостановила выдачу турвиз гражданам семи стран

Министерство туризма Саудовской Аравии решило приостановить на время выдачу электронных туристических виз для граждан семи стран, где зафиксировано много случаев коронавируса, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"В целях предотвращения распространения коронавируса приостанавливается выдача электронных туристических виз для граждан Китая, Японии, Сингапура, Южной Кореи, Малайзии, Италии и Казахстана. Граждане этих стран также не смогут получить туристические визы по прилету в саудовских аэропортах", - сказано в сообщении.

При этом получившие ранее туристические визы этих стран также не смогут ими пока воспользоваться и заехать по ним в Саудовскую Аравию.

Власти королевства утверждают, что это "временные меры". Граждане других более 40 стран имеющие право на получение электронной туристической визы, по-прежнему могут воспользоваться этой возможностью или получить визу по прибытии в аэропорту.

Впервые введенная в прошлом году туристическая виза для посещения Саудовской Аравии гражданами ряда стран не дает право на посещение Мекки и Медины, где находятся священные для мусульман места.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Военная делегация Азербайджана находится с визитом в Иране (ФОТО)
Военная делегация Азербайджана находится с визитом в Иране (ФОТО)
Хасан Роухани посоветовал США подумать о погибших от гриппа в своей стране
Хасан Роухани посоветовал США подумать о погибших от гриппа в своей стране
В Иране рассказали о &quot;психологическом давлении&quot; из-за коронавируса
В Иране рассказали о "психологическом давлении" из-за коронавируса
Loading Bars
Лента новостей
Почти 46% заразившихся коронавирусом в Китае уже выздоровели Другие страны 05:57
Число погибших турецких военных в Идлибе возросло до 33 (ОБНОВЛЕНО) Турция 05:43
Число случаев заражения коронавирусом в Китае выросло до 78,8 тыс. Другие страны 05:19
Турецкие военные уничтожили военный конвой сирийской армии в Идлибе Турция 05:05
Саудовская Аравия приостановила выдачу турвиз гражданам семи стран Арабские страны 04:58
Посол Колумбии в Уругвае лишится фермы, где производили кокаин Другие страны 04:42
Китайский корабль в Тихом океане направил лазер на американский самолет-разведчик Другие страны 04:25
Впервые с начала вспышки Эболы в ДР Конго за неделю не было заболевших Другие страны 04:07
Власти США уверены в создании вакцины, которая поможет справиться с коронавирусом США 03:51
Турция наносит ответные удары по позициям сирийских войск Турция 03:33
Сотовым операторам США грозят крупные штрафы за передачу координат клиентов США 03:06
В Колумбии разбился военный вертолет Другие страны 02:47
Число зараженных коронавирусом за пределами Китая достигло 3664 В мире 02:26
Турция не будет останавливать беженцев из Сирии, стремящихся попасть в Европу Турция 02:21
Facebook отменил конференцию разработчиков из-за коронавируса Бизнес 02:15
Макрон призвал к мировому сотрудничеству в борьбе с коронавирусом Европа 01:57
IIHF отменила чемпионат мира в четвертом дивизионе в Кыргызстане Кыргызстан 01:40
Лондонский суд сделал до мая паузу в рассмотрении дела об экстрадиции Ассанжа в США Европа 01:25
Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Нидерландах Европа 01:07
Завод по переработке попутного газа месторождения Кашаган построят в Атырауской области Казахстан 00:55
Минобразования ужесточает санитарные нормы в школах Грузии Грузия 00:39
Журнал Science призвал Китай к большей открытости в изучении коронавируса Европа 00:21
Samsung раскрыла новую особенность своих смартфонов Другие страны 00:03
Евросоюз запустит мониторинг влияния коронавируса на экономику Экономика 27 февраля 23:45
Число заразившихся коронавирусом в Германии достигло 44 Европа 27 февраля 23:31
В Азербайджане функционируют лаборатории биобезопасности (ФОТО) Общество 27 февраля 23:17
Российская академия наук пожалуется в ООН на Илона Маска Россия 27 февраля 22:43
Азербайджан создает мобильные выездные госпитали на границе с Ираном Азербайджан 27 февраля 22:23
Главы минобороны Турции и США обсудили по телефону кризис в Идлибе Турция 27 февраля 22:10
Учебно-боевой самолет ВВС Испании разбился в Мурсии Европа 27 февраля 21:34
Plague Inc. удалили из магазинов мобильных приложений в Китае Другие страны 27 февраля 21:22
В Азербайджане вырос объем автомобильных грузоперевозок Транспорт 27 февраля 21:02
Отношения Азербайджана с Турцией кардинально отличаются от других межгосударственных отношений - Айдын Мирзазаде Политика 27 февраля 20:57
В Баку обсуждены возможности присоединения Румынии к "Южному газовому коридору" (ФОТО) Энергетика 27 февраля 20:43
Президент Ильхам Алиев утвердил порядок усыновления детей, лишенных родительской опеки Общество 27 февраля 20:22
Лаборатории АПБ Азербайджана в состоянии повышенной готовности в связи с коронавирусом (ФОТО) Общество 27 февраля 20:20
Госагентство по туризму Азербайджана обратилось к гражданам и туроператорам в связи с коронавирусом Туризм 27 февраля 19:53
В Азербайджане создан штаб в связи с угрозой коронавируса Общество 27 февраля 19:44
Коронавирус - всего лишь вид гриппа и гораздо менее опасен, чем многие считают - главный инфекционист Азербайджана Общество 27 февраля 19:30
В Зале камерной и органной музыки в Баку почтили память жертв Ходжалинского геноцида (ФОТО) Культура 27 февраля 19:14
Единственный лоукостер Казахстана запустит ряд рейсов из Караганды Транспорт 27 февраля 19:09
Дорога на въезде в Баку расширяется (ФОТО) Транспорт 27 февраля 19:04
В еще одном районе Азербайджана откроется предприятие малого бизнеса Бизнес 27 февраля 18:59
В Таиланде выздоровели еще трое заболевших коронавирусом Другие страны 27 февраля 18:56
Железнодорожный оператор Казахстана привлечет работы по ремонту оборудования Тендеры 27 февраля 18:56
Конституционный суд Азербайджана распространил информацию по избирательным протоколам Политика 27 февраля 18:55
Азербайджанский государственный экономический университет закупит микроавтобус Тендеры 27 февраля 18:53
Реализация проекта ж/д Карс - Игдыр - Нахчыван повысит экспортный потенциал Нахчыванской АР Экономика 27 февраля 18:39
Число зараженных коронавирусом за пределами Китая превысило 3470 Другие страны 27 февраля 18:37
S&P подтвердил рейтинг "Азерэнержи" на уровне BB Финансы 27 февраля 18:29
Цена нефти Brent опустилась ниже $51 впервые с декабря 2018 года Энергетика 27 февраля 18:19
Глава МВД Германии отметил ухудшение ситуации с коронавирусом в стране Европа 27 февраля 18:18
Wizz Air сокращает количество рейсов из Грузии в Италию Транспорт 27 февраля 18:15
Компания Khazar Inshaat о ходе строительства высотного здания в Баку Строительство 27 февраля 18:15
Азербайджанская компания огласила сроки завершения строительных работ в одном из жилых массивов Баку Строительство 27 февраля 18:14
Область Казахстана и Узбекистан подписали ряд документов Бизнес 27 февраля 18:11
Мой белый голубь… (ФОТО) Культура 27 февраля 18:10
Парламент Индонезии подписал заявление, осуждающее Ходжалинский геноцид Политика 27 февраля 18:09
В текущем года TRACECA реализует ряд мероприятий совместно со странами участниками Транспорт 27 февраля 18:09
Вице-президент Ирана заразилась коронавирусом Иран 27 февраля 18:08
Азербайджан и Турция способны увеличить товарооборот до $15 млрд. Бизнес 27 февраля 18:05
Орхан Мамедов: Платформа для внедрения исламского банкинга в Азербайджане готова Экономика 27 февраля 18:04
Делегация ЕБРР провела встречу в Минэнерго Азербайджана (ФОТО) Энергетика 27 февраля 18:00
"Азеришыг" обнаружил случаи вмешательства в счетчики Общество 27 февраля 17:58
TƏBİB: Недостатки в Астаринской больнице устраняются, главврач уволен Общество 27 февраля 17:54
INNOLAND о местных стартапах действующих в Силиконовой Долине ИКТ 27 февраля 17:54
Товарооборот между Азербайджаном и Россией вырос Бизнес 27 февраля 17:54
"Азерэнержи" назвал причину перебоев в электроснабжении в Баку Происшествия 27 февраля 17:54
Азербайджанская компания о ходе строительства многоэтажных зданий в Баку Строительство 27 февраля 17:51
В Азербайджане обнародована дата проведения первого тура выпускных экзаменов для учеников 9-х классов Общество 27 февраля 17:50
Узбекистан ужесточил требования к коммерческим банкам Финансы 27 февраля 17:49
В Казахстане выросли объемы денежных переводов через международные платежные системы Финансы 27 февраля 17:45
Еще одна зарубежная компания присоединилась к разработке "Азери-Чираг-Гюнешли" Энергетика 27 февраля 17:45
Обнародованы объемы перевалки мазута через порты Турции Турция 27 февраля 17:41
Госнефтефонд Азербайджана об инвестициях в золото Энергетика 27 февраля 17:41
Стал известен срок завершения строительства завода по переработке попутного газа на "Кашагане" Энергетика 27 февраля 17:38
В Бакинском метрополитене восстановлено движение поездов Общество 27 февраля 17:36
ГНФАР обнародовал показатели доходов и расходов бюджета Энергетика 27 февраля 17:33
Microsoft о планах и перспективах развития ИКТ в Азербайджане ИКТ 27 февраля 17:31
Азербайджан планирует открыть новые погранично-пропускные пункты Строительство 27 февраля 17:27
Я Ходжалинец – памяти жертв геноцида (ФОТО) Культура 27 февраля 17:23
Главный менеджер компании Microsoft об уязвимостях ОС в Азербайджане ИКТ 27 февраля 17:22
Азербайджанская строительная компания назвала сумму выигрыша в зарубежном тендере Строительство 27 февраля 17:22
Германия высоко оценивает эффективность реформ Узбекистана (Эксклюзив) Финансы 27 февраля 17:19
Обнародованы данные по страхованию от безработицы по состоянию на февраль 2020 года Экономика 27 февраля 17:17
В Польше госпитализировали 55 человек с подозрением на коронавирус Европа 27 февраля 17:16
США отказались от встречи юристов по поводу продления ДСНВ США 27 февраля 17:13
На Каспии произошло землетрясение Общество 27 февраля 17:13
В Иране на продажу будут выставлены нефтепродукты Экономика 27 февраля 17:12
Россия закроет авиасообщение с Ираном, кроме рейсов "Аэрофлота" Россия 27 февраля 17:11
Азербайджан находится на пересечении двух коридоров, идущих к главному рынку ЕС — российский эксперт Бизнес 27 февраля 17:09
БТА: К станциям метро в Баку привлечены дополнительные автобусы Общество 27 февраля 17:08
Обнародованы объемы перевалки грузов через турецкий порт Хопа Турция 27 февраля 17:08
В Грузии названы продукты, наиболее востребованные в ЕС Бизнес 27 февраля 17:06
В Азербайджане объявлен конкурс по приему на работу учителей Общество 27 февраля 17:05
Борис Джонсон намерен решить проблему бездомных в Великобритании Европа 27 февраля 17:04
Представлен логотип и образцы медалей Гран-при по парадзюдо в Баку (ФОТО) Спорт 27 февраля 17:04
Министр энергетики Азербайджана встретился с советником заместителя госсекретаря США (ФОТО) Энергетика 27 февраля 17:03
"Приговор совести" в Сумгайыте (ФОТО) Культура 27 февраля 16:57
Глава Ирака Бархам Салех поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева Политика 27 февраля 16:56
Все новости