Саудовская Аравия приостановила выдачу турвиз гражданам семи стран

Министерство туризма Саудовской Аравии решило приостановить на время выдачу электронных туристических виз для граждан семи стран, где зафиксировано много случаев коронавируса, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"В целях предотвращения распространения коронавируса приостанавливается выдача электронных туристических виз для граждан Китая, Японии, Сингапура, Южной Кореи, Малайзии, Италии и Казахстана. Граждане этих стран также не смогут получить туристические визы по прилету в саудовских аэропортах", - сказано в сообщении.

При этом получившие ранее туристические визы этих стран также не смогут ими пока воспользоваться и заехать по ним в Саудовскую Аравию.

Власти королевства утверждают, что это "временные меры". Граждане других более 40 стран имеющие право на получение электронной туристической визы, по-прежнему могут воспользоваться этой возможностью или получить визу по прибытии в аэропорту.

Впервые введенная в прошлом году туристическая виза для посещения Саудовской Аравии гражданами ряда стран не дает право на посещение Мекки и Медины, где находятся священные для мусульман места.