Власти ОАЭ призвали жителей страны воздержаться от путешествий

Министерство здравоохранения и профилактики ОАЭ призвало эмиратских подданных и проживающих в стране иностранных резидентов воздержаться от выездов за границу в связи с распространением нового типа коронавируса. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в сообщении Минздрава в Twitter.

"Министерство здравоохранения настоятельно призывает подданных страны и проживающих в ней иностранцев воздержаться в случае отсутствия необходимости от поездок за рубеж в нынешней ситуации в связи с распространением коронавируса в ряде стран", - отмечается в сообщении.

Ранее власти ОАЭ объявили, что с 8 марта закрывают на месяц для дезинфекции все средние и высшие учебные заведения страны и отправляют школьников на каникулы, во время которых они будут учиться дистанционно.