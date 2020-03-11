Saudi Aramco увеличит добычу нефти до 13 миллионов баррелей в сутки

Арабские страны 11 марта 2020 11:33 (UTC+04:00)
Saudi Aramco увеличит добычу нефти до 13 миллионов баррелей в сутки

Крупнейшая в мире нефтяная компания — саудовская Saudi Aramco — заявила, что увеличит свои производственные мощности с 12 до 13 миллионов баррелей в стуки, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Соответствующую директиву компания получила от Министерства энергетики королевства, говорится в сообщении.

Цены на нефть 9 марта обрушились на 25 процентов после того, как страны ОПЕК+ не смогли договориться ни об изменении параметров соглашения, ни о его продлении. В результате с 1 апреля обязательств ограничивать добычу не будет ни у кого из участников прежнего альянса. Саудовская Аравия заявила, что намерена увеличить добычу и предложить покупателям 20-процентные скидки на апрель.

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