Saudi Aramco увеличит добычу нефти до 13 миллионов баррелей в сутки

Крупнейшая в мире нефтяная компания — саудовская Saudi Aramco — заявила, что увеличит свои производственные мощности с 12 до 13 миллионов баррелей в стуки, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Соответствующую директиву компания получила от Министерства энергетики королевства, говорится в сообщении.

Цены на нефть 9 марта обрушились на 25 процентов после того, как страны ОПЕК+ не смогли договориться ни об изменении параметров соглашения, ни о его продлении. В результате с 1 апреля обязательств ограничивать добычу не будет ни у кого из участников прежнего альянса. Саудовская Аравия заявила, что намерена увеличить добычу и предложить покупателям 20-процентные скидки на апрель.