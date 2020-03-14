Эр-Рияд на две недели прерывает международное авиасообщение из-за коронавируса

Власти Саудовской Аравии распорядились приостановить с утра воскресенья сроком на две недели международное авиасообщение в рамках борьбы с распространением коронавируса нового типа. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в субботу сообщило Саудовское агентство печати (САП) со ссылкой на источники в министерстве внутренних дел королевства.

По их данным, международное сообщение, за исключением отдельных случаев, будет прервано в 11:00 по местному времени в воскресенье. Информации о том, какие рейсы не подпадут под запрет, пока не приводится.

Кроме того, указал источник САП, граждане Саудовской Аравии или проживающие на территории страны лица будут отправлены в дополнительный официальный отпуск в случае, если не смогут вернуться к работе вовремя из-за приостановки авиасообщения или в связи с необходимостью пройти карантин после возвращения в королевство.

В пятницу телеканал Al Arabiya информировал, что общее число инфицированных коронавирусом нового типа на территории королевства достигло 86. По данным телеканала, одна пациентка из новых зараженных недавно вернулась из Франции и была изолирована в госпитале Эр-Рияда, еще один такой человек прибыл из поездки в Италию и сейчас находится в медицинском учреждении в городе Эль-Катиф.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее пандемией. Случаи инфицирования зафиксированы более чем в 120 странах. Всего в мире, по официальным данным, заразились около 137 тысяч человек, свыше 5 тысяч умерли, в РФ зарегистрировано 45 случаев заражения.