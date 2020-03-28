В Иордании зарегистрировали первую смерть из-за коронавируса

Первый пациент, заразившийся коронавирусом, умер в субботу в госпитале им. принца Хамзы в Аммане. Об этом, как передало агентство Petra, сообщил главный врач госпиталя Абдель Раззак аль-Хашман, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"83-летняя иорданка, организм которой был ослаблен сильным отравлением, умерла от коронавируса", - заявил он. По словам главврача, женщина была доставлены в госпиталь из частной клиники, где была ранее инфицирована.

Министр здравоохранения королевства Саад Джабер сообщил в пятницу, что число инфицированных в стране выросло за последние дни до 237 человек. Он отметил, что состояние троих пациентов тяжелое, им требуется интенсивный курс лечения.

23 марта король Абдалла II обратился к подданным с призывом строго соблюдать все предписания властей по предотвращению распространения коронавируса. По его словам, ситуация "требует от всех сотрудничества с вооруженными силами, которые обеспечивают общественный порядок в условиях чрезвычайной ситуации".