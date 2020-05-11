Кувейт в июне снизит нефтедобычу на 80 тыс. б/с дополнительно к квоте ОПЕК+
Кувейт в июне снизит нефтедобычу на 80 тыс. баррелей в сутки дополнительно к своим обязательствам в рамках сделки ОПЕК+, заявил в понедельник министр нефти страны Халед аль-Фадыл госагентству Kuna, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.
Тем самым Кувейт поддерживает усилия Саудовской Аравии по балансировке рынка.
Ранее сообщалось, что министерство энергетики Саудовской Аравии приказало госкомпании Saudi Aramco снизить добычу нефти в июне еще на 1 млн баррелей в сутки в дополнение к обязательствам страны в рамках сделки ОПЕК+.
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