Террористы подорвали автобус с военными в Сирии

Автобус с 40 сирийскими военнослужащими подорвался на мире, установленной террористами в окрестностях провинциального центра Дераа на юге Сирии. Об этом сообщил в субботу ливанский телеканал Al Jadeed, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его информации, в результате теракта погибли восемь солдат, еще 23 получили ранения.

Прибывшие на место кареты скорой помощи доставили раненых в военный госпиталь в городе Эзраа.

Бомба была приведена в действие с помощью дистанционного устройства на шоссе между населенными пунктами Кахил и Эс-Сахва. Пока ни одна вооруженная группировка не взяла на себя ответственность.

Ранее в субботу сирийские войска в ходе операции по прочесыванию местности на юге Дераа обнаружили тайники с оружием и боеприпасами, принадлежащие террористам.