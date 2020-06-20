Террористы подорвали автобус с военными в Сирии

Арабские страны 20 июня 2020 22:16 (UTC+04:00)
Террористы подорвали автобус с военными в Сирии

Автобус с 40 сирийскими военнослужащими подорвался на мире, установленной террористами в окрестностях провинциального центра Дераа на юге Сирии. Об этом сообщил в субботу ливанский телеканал Al Jadeed, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его информации, в результате теракта погибли восемь солдат, еще 23 получили ранения.

Прибывшие на место кареты скорой помощи доставили раненых в военный госпиталь в городе Эзраа.

Бомба была приведена в действие с помощью дистанционного устройства на шоссе между населенными пунктами Кахил и Эс-Сахва. Пока ни одна вооруженная группировка не взяла на себя ответственность.

Ранее в субботу сирийские войска в ходе операции по прочесыванию местности на юге Дераа обнаружили тайники с оружием и боеприпасами, принадлежащие террористам.

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