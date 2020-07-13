в ходе беспорядков в Мали погибли по меньшей мере 11 человек

Не менее 11 человек за прошедшие выходные стали жертвами беспорядков, вспыхнувших в столице Мали Бамако после завершения многотысячной антиправительственной демонстрации, которая прошла 10 июля. Об этом, как передает в воскресенье агентство France Presse, сообщил сотрудник местной службы скорой помощи.

Ранее агентство проинформировало о четырех погибших.

По его сведениям, власти задержали не менее 20 человек, в том числе некоторых активистов движения. Отмечается, что самые ожесточенные столкновения прошли в субботу вечером возле мечети, имамом которой является лидер протестов Махмуд Дико.

Демонстрация 10 июля была организована оппозиционной структурой "Движение 5 июня - Объединение патриотических сил" (M5-RFP), созданного и возглавляемого Дико. Демонстрация стала третьей подобной за последние два месяца и самой многочисленной. Ее участники требовали создания переходного правительства во главе с независимым премьер-министром, роспуска парламента, замены части судей Конституционного суда.