Число погибших в результате взрыва в порту Бейрута выросло до 158
Число погибших в результате взрыва в порту Бейрута в субботу выросло до 158, более 6 тыс. человек пострадали. Об этом со ссылкой на Минздрав Ливана сообщил телеканал OTV.
По его данным, еще 21 человек числится пропавшим без вести.
Взрывной волной были уничтожены и повреждены сотни зданий, более 300 тысяч человек остались без крова. По данным МВД Ливана, причиной трагедии стало произошедшее во время сварочных работ возгорание свыше 2,7 тысячи тонн аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами шесть лет назад. Власти в связи с инцидентом задержали 16 членов администрации порта, в том числе его директора.
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