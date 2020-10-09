Иордания ввела повсеместный режим ограничений на 48 часов для сдерживания пандемии

Власти Иордании ввели в пятницу повсеместный режим ограничений на 48 часов с целью сдержать распространение коронавируса. Об этом сообщило агентство Ammon, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его информации, подданным предписано придерживаться строгой самоизоляции и покидать дома только в крайнем случае. Будут закрыты рынки, предприятия сферы торговли и обслуживания, музеи, парки, спорткомплексы и кинотеатры, отменены службы в мечетях и церквях. Военнослужащие иорданской армии и силы безопасности будут следить за соблюдением ограничительных мер в городах и населенных пунктах.

Как заявил глава Минздрава Саад Джабер, власти "стремятся избежать повсеместного локдауна на две-три недели, что повлечет за собой негативные последствия для экономики королевства". Ранее с 17 сентября на неопределенный срок были прекращены занятия в школах, а обучение в университетах и колледжах ведется сейчас в дистанционной форме.

Согласно статистике, число инфицированных в стране увеличилось за сутки на 1 317 и достигло 21 517. Для диагностики коронавируса было сделано 20 399 тестов. С 28 марта в королевстве было зафиксировано 144 летальных исхода, а число вылечившихся от инфекции составило 5 777.