ОАЭ подписали с США соглашение о поставках 50 истребителей F-35

Арабские страны 21 января 2021 00:15 (UTC+04:00)
ОАЭ подписали с США соглашение о поставках 50 истребителей F-35

Объединенные Арабские Эмираты подписали соглашение с США о закупке 50 истребителей F-35, а также до 18 ударных беспилотников. Об этом сообщило в среду агентство Reuters, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

США и ОАЭ работали над сделкой еще до вступления Джозефа Байдена в должность президента Соединенных Штатов в среду. Один из источников агентства сообщил, что соглашение было подписано за час до того, как Байден был приведен к присяге. Государственный департамент США и посольство ОАЭ в Вашингтоне еще не ответили на запросы агентства о комментариях.

Госдепартамент США в ноябре уведомил Конгресс о намерении дать официальное разрешение на продажу ОАЭ до 50 истребителей F-35, а также 18 разведывательных беспилотных летательных аппаратов MQ-9B и других передовых систем вооружений общей стоимостью $23,37 млрд.

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