Компании ОАЭ создали альянс для равномерного распределения вакцины от COVID-19

Несколько крупных компаний Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) объявили о формировании альянса для распределения и транспортировки вакцины от нового коронавируса в развивающиеся страны. Об этом в воскресенье сообщило эмиратское информационное агентство WAM, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, создано партнерство компаний с целью "наиболее эффективного распределения вакцины от коронавируса".

Как сообщил телеканал Al Arabiya, указанный логистический альянс "готов оказать поддержку в равномерном распределении 2 млрд доз вакцины от коронавируса по морю, воздуху и по суше между развивающимися странами в 2021 году".

В альянс вошли компании Emirates skycargo, Dubai Airports, а также DP World.