Хуситы заявили об ударе по военным самолетам в аэропорту саудовского города Абха

Мятежное движение "Ансар Аллах" (хуситы) атаковало во вторник международный аэропорт саудовского города Абха. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, заявил официальный представитель ВС мятежников бригадный генерал Яхья Сариа.

По его словам, целью нападения были расположенные на территории воздушной гавани ангары с боевыми самолетами.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и вооруженными формированиями хуситов. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в страну в марте 2015 года коалиции во главе с Саудовской Аравией. Продолжающийся более пяти лет конфликт привел к возникновению крупнейшего гуманитарного кризиса в мире. По данным ООН, свыше 24 млн йеменцев - примерно 80% населения страны - нуждаются в гуманитарной помощи, а число внутренне перемещенных лиц превышает 3 млн.