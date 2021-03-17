В Багдаде произошел крупный пожар в торговом комплексе
Крупный пожар произошел в среду в торговом комплексе в районе Каррада в Багдаде. Как сообщил со ссылкой на очевидцев иракский телеканал Alsumaria, пламенем охвачено несколько магазинов, есть жертвы, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По сведениям источников телеканала, к месту происшествия направлены около 50 пожарных машин и автомобили скорой помощи. Действиями спасателей руководит генеральный директор службы гражданской обороны Ирака генерал-майор Казем Салман Бохана.
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