В Сирии госучреждения перешли на карантинный режим
Глава сирийского правительства Хусейн Арнус объявил о переходе с сегодняшнего дня на карантинный режим министерств и ведомств, деятельность которых не связана с экономическими отраслями и производством промышленной продукции. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило агентство SANA.
"Ряд ведомств будет полностью закрыт с понедельника, а другие перейдут на сокращенный график, при этом число присутствующих на рабочих местах будет уменьшено до минимума, - указал премьер. - Такой режим будет действовать с 5 по 15 апреля включительно".
Также запрещены на 10 дней все массовые культурные мероприятия, художественные выставки, спектакли и киносеансы, с 5 по 17 апреля будут закрыты школы.
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