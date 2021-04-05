В Сирии госучреждения перешли на карантинный режим

Глава сирийского правительства Хусейн Арнус объявил о переходе с сегодняшнего дня на карантинный режим министерств и ведомств, деятельность которых не связана с экономическими отраслями и производством промышленной продукции. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило агентство SANA.

"Ряд ведомств будет полностью закрыт с понедельника, а другие перейдут на сокращенный график, при этом число присутствующих на рабочих местах будет уменьшено до минимума, - указал премьер. - Такой режим будет действовать с 5 по 15 апреля включительно".

Также запрещены на 10 дней все массовые культурные мероприятия, художественные выставки, спектакли и киносеансы, с 5 по 17 апреля будут закрыты школы.