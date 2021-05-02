ПВО Саудовской Аравии перехватили йеменский беспилотник
Средства ПВО Саудовской Аравии рано утором в воскресенье перехватили и уничтожили начиненный взрывчаткой беспилотник, пущенный йеменскими хуситами, целью которого являлся саудовский город Хамис-Мушаит, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.
Военный представитель хуситов Яхья Сареа сообщил в твиттере, что ранее хуситы с использованием беспилотника нанесли удар по авиабазе King Khalid недалеко от Хамис-Мушаита, добавив, что "удар был точным".
Никаких подтверждений от саудовских властей о каком-либо ущербе не поступало.
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