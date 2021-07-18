В ОАЭ заявили, что полностью привержены участию в соглашении ОПЕК+

ОАЭ полностью поддерживают решения, принимаемые в рамках соглашения ОПЕК+, и привержены участию в сделке. Об этом заявил министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи на пресс-конференции по итогам министерской встречи ОПЕК+, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"ОАЭ полностью поддерживают решения, принимаемые этим объединением. Мы всегда остаемся приверженными [соглашению ОПЕК+]", - сказал он.

Аль-Мазруи также поблагодарил министра энергетики Саудовской Аравии принца Абдель Азиз бен Сальмана за сотрудничество и конструктивный диалог. "Мы всегда будем очень хорошими друзьями. И мы всегда будем работать вместе как друг с другом, так и со всеми странами - участницами соглашения", - отметил министр энергетики ОАЭ.