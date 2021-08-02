Спикер парламента Туниса помещен в военный госпиталь

Председатель Ассамблеи народных представителей (АНП, однопалатный парламент) Туниса, лидер исламистской партии "Ан-Нахда" Рашид Ганнуши вечером в воскресенье был доставлен в военный госпиталь после ухудшения состояния его здоровья. Об этом сообщает радиостанция Mosaïque FM, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ранее сообщалось, что 31 июля Ганнуши был госпитализирован в частную клинику в связи с проблемами со здоровьем, однако затем он покинул ее после проведенного обследования.

Состояние Ганнуши ухудшилось на фоне политического кризиса, обострившегося в конце минувшего месяца.

25 июля президент Туниса Каис Саид объявил о приостановке деятельности парламента на 30 дней, отмене неприкосновенности всех депутатов и отставке премьер-министра Хишам Машиши. В столицу республики были введены подразделения армии.